Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Однако дату его проведения политик не уточнил.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По словам Трампа, темой разговора в очередной раз стало завершение войны в Украине.

"Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, что эта война уже закончилась", - заявил он корреспондентам.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о разговоре с Трампом. По его словам, речь шла о подготовке новой трехсторонней встречи.

За день до этого специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф заявил, что США очень верят во встречу Зеленского и Путина.

Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.

Западные СМИ также писали, что Дональд Трамп хотел бы закончить войну в Украине до годовщины независимости США, а именно - до 4 июля.

