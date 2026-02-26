Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время вчерашнего получасового разговора обсуждали, как решить территориальный вопрос.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Он заявил, что лидеры также обсудили встречу украинской делегации во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым с американской командой.

Кроме того, они обсуждали перспективу встречи на троих с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно“, - добавил источник.

Также, по его данным, оба президента озвучили пожелание, что война должна закончиться в ближайшие месяцы.

Напомним, РФ и США требуют вывода ВСУ из Донбасса ради завершения войны. Зеленский против и, кроме того, требует дать Украине гарантии безопасности до остановки боевых действий.

Между тем, по данным западных СМИ, во время вчерашнего телефонного разговора с Зеленским Трамп сказал, что войну следовало бы остановить в течение месяца, чтобы уже к лету добиться заключения мирного соглашения.