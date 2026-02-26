Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, какого курса действий придерживается Вашингтон в отношении России и Украины, в том числе в качестве посредника в мирных переговорах.

Об этом глава Госдепа рассказал в ходе общения с журналистами.

Отвечая на вопрос, в каком случае возможно изменение тактики администрации президента США Дональда Трампа и усиление давление на РФ, госсекретарь заверил, что Белый дом "продолжает усиливать давление на Москву".

"Например, в конце прошлого года президент ввел дополнительные санкции против российской нефтяной компании "Роснефть. Мы являемся единственной страной или единственной организацией на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол и поговорили друг с другом", – заявил Рубио.

По его словам, Вашингтону "очень важно занимать эту позицию, которую мы не хотим терять".

"Если мы откажемся от нее или закроемся от нее, то кто же тогда это сделает? Организация Объединенных Наций этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого – мы знаем, что в конечном итоге война в Украине не имеет военного решения", – сказал Рубио.

При этом он добавил, что терпение Трампа не безгранично.

"Но я не буду прогнозировать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше этого не делать. Я могу сказать вам, и я думаю, вы слышали, как он выражал глубокое разочарование тем, что это не закончилось, потому что он считает это абсолютно глупой и бессмысленной войной", – сказал дипломат.

Пока же, по его словам, Киев держится благодаря определенной стратегии США.

"Почему Украина выдерживает эту войну – это то, что Соединенные Штаты поставляли и продавали оружие Украине, а также оказывали разведывательную помощь и прочее. Мы не продаем оружие России и не применяем санкции к Украине. И мы ввели санкции против России. Поэтому в этом смысле США не стояли в стороне от этого вопроса", - заявил Рубио.

Напомним, по данным западных СМИ, во время вчерашнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп сказал, что войну следовало бы остановить в течение месяца, чтобы уже к лету добиться заключения мирного соглашения.

Сам Зеленский сообщил, что говорил с Трампом о вопросах, над которыми в Женеве будут работать представители США и Украины, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трёхстороннем формате в начале марта.