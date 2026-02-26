США приостановили продажу международных активов "Лукойла", чтобы использовать их в качестве стимула для РФ в мирных переговорах об Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они рассказали агентству, что вопрос санкций против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" (они были введены американцами в конце прошлого года) поднимался во время предыдущих раундов переговоров в Женеве, Абу-Даби и Майами.

По их словам, сегодня, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновит генеральную лицензию.

В результате крайний срок для заключения потенциальных сделок по активам нефтяного гиганта РФ "Лукойл" изменят на 1 апреля вместо 28 февраля.

Отмечается, что министерство финансов США переносит дедлайн, чтобы "способствовать текущим переговорам с "Лукойлом" и достичь соглашения, которое поддерживает усилия американского президента США Дональда Трампа "в лишении РФ доходов, необходимых ей для финансирования военной машины, и достижении мира".

Источники также уточнили, что любая сделка будет предусматривать, что "Лукойл" не получит авансовых средств, а все поступления от продажи разместят на заблокированном счете, находящемся под юрисдикцией США.

Ранее мы писали о том, что зарубежные активы "Лукойла" готов купить американский инвестфонд Carlyle.

Напомним, "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций в октябре.

В начале зимы мы также сообщали, что зарубежными активами "Лукойла" интересовался бывший владелец порноресурса PornHub Бернд Бергмайр.