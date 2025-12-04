США разрешили и продлили операции с двумя тысячами АЗС, связанных с российским "Лукойл".

Об этом сообщил Офис контроля за иностранными активами американского Министерства финансов.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает связанную с Россией генеральную лицензию 128B "На проведение определенных операций с участием розничных автозаправочных станций ЛУКОЙЛ", расположенных за пределами России", – говорится в сообщении.

При этом выяснилось, что лицензия будет действительна до 29 апреля 2026 года.

В издании Reuters сообщили, что речь идет о разрешении на транзакции около 2 тысяч АЗС по всей Европе, Центральной Азии, Ближнему Востоку и Южной и Северной Америке.

Минфин США также продлил для РФ возможность совершения операций на зарубежных АЗС "Лукойла" до 29 апреля 2026 года.

Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами.

Соответствующим документом разрешаются все сделки, запрещенные санкциями, с участием Lukoil International GmbH (LIG) или любой организации, в которой LIG владеет, прямо или косвенно, 50% и более, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation, которые обычно связаны с приобретением товаров и услуг у АЗС или их обслуживанием, эксплуатацией или ликвидацией.

Напомним, США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти"22 октября. Активы компаний в стране заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали один месяц.

Спустя неделю после введения санкций США "Лукойл" сообщил о продаже своих зарубежных активов нефтетрейдеру Gunvor Group Ltd. Gunvor выразила намерение приобрести 100% акций Luкoil International GmbH. "Лукойл" уже согласился на предложение и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

По оценкам экспертов, завершение продажи международных активов "Лукойла" может занять до года.