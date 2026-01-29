Вторая по объёмам нефтедобычи в России компания "Лукойл" заключила соглашение с крупнейшей американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH, которая владеет всеми зарубежными активами российской группы. Сделка не касается только активов в Казахстане, которые останутся в собственности "Лукойла".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными странами санкций против компании и её дочек.

"Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", - сказано в сообщении.

Сумму сделки компания не разглашает.

Отметим, что среди акционеров Carlyle находится крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock, которую привлекли к разработке плана восстановления Украины.

Напомним, "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций в октябре.

В начале зимы мы сообщали, что зарубежными активами "Лукойла" интересовался бывший владелец порноресурса PornHub Бернд Бергмайр.