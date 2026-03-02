Украинский боксер Александр Усик заявил, что собирается идти в президенты.

Об этом Усик сказал в эфире YouTube-канала известного украинского актера и телеведущего Андрея Беднякова.

"Я ещё пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь", – сказал спортсмен.

Напомним, в середине февраля Усик уже выражал готовность сесть в президентское кресло и раскритиковал действующую власть за масштабную коррупцию. О таких заявлениях боксера сообщали российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые утверждали, что поговорили со спортсменом от имени президента Польши Кароля Навроцкого.

Сам украинский боксер такого разговора не подтверждал.

Между тем накануне Александр Усик обозначил конкретные сроки завершения карьеры, подтвердив, что продолжит выступления ещё примерно полтора года.

Уже 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы, Усик будет защищать пояс WBC в бою против голландца Рико Верхувена, чемпиона мира по кикбоксингу в супертяжёлом весе.

Также мы писали, что в недавно опубликованном рейтинге доверия украинцев Александр Усик оказался на втором месте, уступив только послу Украины в Великобритании и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Президент Владимир Зеленский занял четвертое место после главы ОП Кирилла Буданова.