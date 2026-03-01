Украинский боксёр и объединённый чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обозначил конкретные сроки завершения карьеры, подтвердив, что продолжит выступления ещё примерно полтора года.

Свои мысли относительно завершения карьеры спортсмен озвучил на YouTube-канале USYK17.

Он подчеркнул, что осознаёт фактор старения, и даже при большом желании опытному боксеру будет сложно конкурировать с молодыми соперниками.

"Я полностью в теме. Я все полностью понимаю. Некоторые не могут себе сказать, что твой спортивный возраст заканчивается, потому что желание невероятное, а возможности уже не те, потому что тело уже не то, и подрастают новые парни. Старый не может конкурировать с молодым в физике, в скорости. Он может конкурировать в каких-то бэкграундах, которые он накопил за этот возраст, но их не хватит, чтобы победить. Нужно понимать, что ты прошел свой путь и сейчас начинается эра других молодых парней", - заявил боксер.

Он добавил, что уже готовит текст об уходе из бокса для своей команды и фанатов.

"Полтора года и Александр Усик... У меня уже есть дата, когда я запишу видео для фанатов, для тренеров, для своей команды, для всех людей, которые наблюдали за мной с 2012 года, а кто-то и с 2006-го, когда я выигрывал свои первые соревнования на международной арене. Четкая дата, когда я скажу людям спасибо. Я готовлю этот текст, и он идет от сердца", - отметил Усик.

Напомним, 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы, Усик будет защищать пояс WBC в бою против голландца Рико Верхувена, чемпиона мира по кикбоксингу в сверхтяжёлом весе.

