Экс-футболист "Динамо" Артём Милевский раскритиковал бывшего соратника по спортивному клубу Дениса Бойко за его поездку в Лондон на бой украинского боксёра Александра Усика.

Соответствующий пост Милевский опубликовал у себя в Instagram.

Артём опубликовал фотографию, на которой Бойко позирует с певицей Надей Дорофеевой на "Уэмбли" перед началом боя "Усик – Дюбуа", который состоялся в ночь на 20 июля.

"Я представляю, если бы мы с Алиичем (экс-динамовец Александр Алиев – ред.) выставили фото на Уэмбли. Я представляю, сколько было бы хейта, сколько было бы комментариев. Просто выезжают все, кому не лень. Этот Вася, куда он поехал, б@@дь? Как он уехал, бл@@ь? Уехал джокер всех дурить, всех обманывать, на х. Кому не лень – все ездят. Ну это нормально, пацантре, б@@@ь? Е@@@и просто. Все, б@@@ь!" – возмутился Милевский.

Ранее Милевский признался в злоупотреблении алкоголем после начала полномасштабной войны с РФ.

Ранее экс-футболист "Шахтера" Селезнев заявил, что хочет вернуться на украинский Донбасс.

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Накануне президент Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Сырскому, министру обороны Шмыгалю и секретарю СНБО Умерову увеличить закупки дронов и выделить на это финансирование. В бундесвере ФРГ считают, что Россия планирует запускать по Украине до 2000 "шахедов" одновременно. Военнообязанным от 18 до 24 лет могут разрешить выезд за границу.

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