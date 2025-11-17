Украинский боксер Александр Усик потерял пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает официальная страница WBO в соцсети X.

Причина такого решения неизвестна, но в социальных сетях Всемирной боксерской организации отмечается, что Усик провел разговор с представителями организации, во время которой они совместно пришли к решению о том, что украинец "освободит" пояс чемпиона мира.

Напомним, в конце августа WBO потребовала медицинское свидетельство о состоянии здоровья Усика. Это произошло после того как телеграм-каналы опубликовали видео, где Усик исполняет танец в одном из клубов

Перед этим Усик просил отсрочить переговоры о проведении встречи со своим вероятным соперником Джо Паркером – как утверждалось, из-за проблем со спиной.

Организация потребовала провести повторное обследование к понедельнику, предупредив, что в противном случае будет вынуждена принять меры в соответствии с правилами.

Позднее Джо Паркер нокаутом проиграл Фабио Уордли в бою за титул временного чемпиона WBO. Британец стал обязательным претендентом на титул Усика.

Как мы писали, в июле на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между чемпионом WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. В результате украинец досрочно завершил бой нокаутом в пятом раунде.