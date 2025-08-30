Всемирная боксерская организация отреагировала на танец Усика и требует справку для отсрочки нового боя. Видео
Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала медицинское свидетельство состояния здоровья украинского спортсмена Александра Усика.
Об этом сообщает профильное издание Boxing Scene.
Ранее Усик просил отсрочить переговоры о проведении встречи со своим вероятным соперником Джо Паркером – как утверждалось, из-за проблем со спиной.
После того, как телеграм-каналы опубликовали видео, где Усик исполняет танец в одном из клубов, WBO хочет видеть доказательства, что боксёр действительно имеет противопоказания к поединку.
"Медицинское обновление должно быть подробным и исчерпывающим и должно удостоверять текущее состояние здоровья господина Усика: прогноз, предполагаемые сроки восстановления и любые другие подтверждающие медицинские доказательства", – подчеркнул председатель комитета чемпионатов WBO Луис Батиста Салас в письме, адресованном адвокату Усика Джону Хорневверу.
Организация потребовала провести повторное обследование к понедельнику, предупредив, что в противном случае будет вынуждена принять меры в соответствии с правилами.
Усик ещё 24 июля получил распоряжение WBO начать переговоры с Паркером. Однако 7 августа его команда сообщила о прохождении медобследования из-за старых травм. Врачи из Испании тогда подтвердили наличие повреждений спины и рекомендовали украинскому спортсмену месяц без физической активности и ещё месяц терапии до "полной регрессии симптомов".
Команда украинца просила 90-дневную паузу в переговорах, и WBO была готова это принять. Однако видео с танцами "вызвало вопросы".
Ранее в Talk Sport сообщали, что следующим и последним соперником Усика может стать Джозеф Паркер.
Напомним,в июле на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между чемпионом WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. В результате украинец досрочно завершил бой нокаутом в пятом раунде.