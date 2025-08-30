Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала медицинское свидетельство состояния здоровья украинского спортсмена Александра Усика.

Об этом сообщает профильное издание Boxing Scene.

Ранее Усик просил отсрочить переговоры о проведении встречи со своим вероятным соперником Джо Паркером – как утверждалось, из-за проблем со спиной.

После того, как телеграм-каналы опубликовали видео, где Усик исполняет танец в одном из клубов, WBO хочет видеть доказательства, что боксёр действительно имеет противопоказания к поединку.

"Медицинское обновление должно быть подробным и исчерпывающим и должно удостоверять текущее состояние здоровья господина Усика: прогноз, предполагаемые сроки восстановления и любые другие подтверждающие медицинские доказательства", – подчеркнул председатель комитета чемпионатов WBO Луис Батиста Салас в письме, адресованном адвокату Усика Джону Хорневверу.

Организация потребовала провести повторное обследование к понедельнику, предупредив, что в противном случае будет вынуждена принять меры в соответствии с правилами.

Усик ещё 24 июля получил распоряжение WBO начать переговоры с Паркером. Однако 7 августа его команда сообщила о прохождении медобследования из-за старых травм. Врачи из Испании тогда подтвердили наличие повреждений спины и рекомендовали украинскому спортсмену месяц без физической активности и ещё месяц терапии до "полной регрессии симптомов".

Команда украинца просила 90-дневную паузу в переговорах, и WBO была готова это принять. Однако видео с танцами "вызвало вопросы".

Ранее в Talk Sport сообщали, что следующим и последним соперником Усика может стать Джозеф Паркер.

Напомним,в июле на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между чемпионом WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. В результате украинец досрочно завершил бой нокаутом в пятом раунде.