Украинский боксер и объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик будет защищать пояс WBC в бою против голландца Рико Верхувена, чемпиона мира по кикбоксингу в сверхтяжелом весе.

Поединок состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы.

Бой станет первым титульным в супертяжелом весе на египетской земле и пройдет на специально возведенной открытой арене у подножия пирамид Гизы.

Организаторы выбрали символичное место — одну из самых узнаваемых археологических зон мира — что дополнительно привлекает внимание к поединку как спортивному и публичному событию.

Как известно, 36-летний Рико Верховен уже много лет входит в число сильнейших представителей супертяжелого веса в кикбоксинге. С 2014 года он стабильно удерживает лидерские позиции в рейтингах дивизиона, подтверждая свой статус результатами на высочайшем уровне.

При этом за пределами кикбоксинга его опыт пока ограничен: в профессиональном боксе и в ММА он провел лишь по одному поединку. Тем не менее сам факт этих выступлений говорит о его намерении проверить свои возможности не только по привычным правилам, но и в классическом боксерском ринге.

Для Александра Усика этот бой станет очередной защитой одного из чемпионских поясов после серии успешных выступлений на мировой арене. В рейтинге P4P авторитетного издания The Ring украинец занимает первую строчку, что подчеркивает его статус одного из лучших боксеров независимо от весовой категории.

Ранее мы писали, что Усик потерял пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Напомним, в конце августа WBO потребовала медицинское свидетельство о состоянии здоровья Усика. Это произошло после того, как телеграм-каналы опубликовали видео, где Усик исполняет танец в одном из клубов.