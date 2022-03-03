В четверг, 3 марта, в Киеве подымаются огромные клубы дыма в районе аэродрома "Чайка". Вероятно, туда был нанесён удар. При этом горят и дома поблизости.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Что касается Киева, то ночью там прогремела серия мощных взрывов. После этого в Минобороны России рассказали, что разбомбили в украинской столице.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах - в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".