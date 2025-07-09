Европейский суд по правам человека заявил, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года над Донбассом сбили из российского ЗРК "Бук" и Москва несет ответственность за то, что это стало возможным.

Решение суд вынес в рамках большого дела, объединившего четыре межгосударственные производства против России, поданные в ЕСПЧ Украиной и Нидерландами. Это следующие производства:

Украина против России (№ 8019/16) – нарушения во время вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, уничтожение рейса MH17, пытки, принудительный труд и прочее;

Украина против России (№ 43800/14) – похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

Нидерланды против России (№ 28525/20) – обстоятельства и последствия поражения рейса MH17;

Украина против России (№ 11055/22) – грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд признал Российскую Федерацию виновной в многочисленных нарушениях прав человека, которые происходили на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, а также на более широкой территории Украины после 24 февраля, их массовый и системный характер.

Речь идет об убийствах гражданских лиц и военнопленных, лишении свободы, бесчеловечном обращении, применении пыток, игнорировании последствий ударов для гражданского населения, вывозе украинских детей и взрослых гражданских.

В январе 2024 года Международный суд ООН в Гааге признал нарушение Москвой международных конвенций, но отклонил все претензии Украины на компенсацию.

А в июне этого года управление Верховного комиссара по правам человека выпустило доклад, в котором описывает многочисленные нарушения, совершаемые как властями Украины, так и российской армией.