В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах сегодня состоялось последнее заседание Окружного суда Гааги по делу о крушении в 2014 году малазийского Boeing MH17 над Донбассом. Оглашение приговора назначено на 17 ноября.

Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхейс, пишет "Укринформ".

"Суд планирует 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу, если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства", - заявил он.

Вердикт будет оглашен в отношении "всех четырех лиц", подозреваемых в причастности к инциденту.

В частности, это Игорь Гиркин и его подопечные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года, погибли 298 человек - граждане десяти государств: Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Год назад совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что сбившая самолет ракета была запущена со стороны Амвросиевки, которая в то время была под контролем Украины. Свидетели - это супружеская пара из Снежного, которая сейчас проживает в России.

А в мае прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе авиарейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В публикации можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Кроме того, позже, не дожидаясь решения суда, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что самолет МН17 в июле 2014 года был сбит российской ракетой "Бук".