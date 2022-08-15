Нидерландский суд заявил, что 17 ноября вынесет решение по делу о крушении малайзийского Боинга MH17, который сбили в 2014 году над Донбассом.

Оглашение вердикта займет половину дня.

Напомним, Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года около Тореза Донецкой области. Тогда погибли 298 человек, которые находились на борту (среди них граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Ранее мы также писали, что год назад в деле о крушении над Донбассом малазийского авиалайнера МН17 в июле 2014 года совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что сбившая самолет ракета была запущена со стороны Амвросиевки, которая в то время была под контролем Украины. Свидетели - это супружеская пара из Снежного, которая сейчас проживает в России.

А в мае прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе авиарейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В публикации можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Кроме того, позже, не дожидаясь решения суда, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что самолет МН17 в июле 2014 года был сбит российской ракетой "Бук".

В документе сказано, что, основываясь на доказательствах, предоставленных властями Украины и Нидерландов, ПАСЕ считает "наиболее убедительным сценарием" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой "Бук", предоставленной воинским частям, контролируемым Российской Федерацией.