Международный суд ООН в Гааге признал нарушение РФ международных конвенций, но отклонил все претензии Украины на компенсацию.

Решение было объявлено во время заседания суда сегодня, 31 января.

Речь о процессе, который инициировала Украина в 2017 году - в связи с действиями пророссийских сепаратистов 2014 года на востоке Украины и российских "властей" в Крыму.



Суд установил, что Россия нарушила положения двух конвенций - по борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации - на востоке Украины и в Крыму.



Суд пришел к выводу, что Россия не расследовала финансовую поддержку "ДНР" и "ЛНР", однако отклонил большинство претензий Украины и не назначил компенсацию, как того добивался Киев.



По Крыму похожее решение - суд признал, что РФ не защищала образование на украинском языке в Крыму, набор на него резко упал после аннексии полуострова РФ в 2014 году. Однако остальные претензии отклонил и не назначил Украине компенсацию.

Также суд установил, что РФ нарушила свое обязательство с 2017 года воздерживаться от любых действий, которые могли бы обострить или расширить спор с Украиной.

Кроме того, Украина требовала, чтобы суд обязал Россию выплатить репарации за сбитие самолета авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году над Донецкой областью.

Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.