Высший антикоррупционный суд заочно признал виновным экс-президента Украины Виктора Януковича в завладении угодьями Сухолучья.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в своем Telegram-канале.



Речь идет о земельном участке лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн, который Янукович получил в 2007 году еще в должности премьера страны.

"Для реализации преступной схемы сообщники бывшего президента привлекали своих приближённых лиц, которые обращались в Киевскую областную государственную администрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а затем — об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передавать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту" - заявили в САП.

В 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который бывший президент использовал для личных нужд.

Отмечается, что расследование этих фактов было начато в 2014 году. До ноября 2019 года дело расследовал Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины, после чего материалы были переданы в САП и НАБУ.

Суд признал Януковича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

ВАКС присудил Януковичу 15 лет лишения свободы, а также лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года. Кроме того, у Януковича должны конфисковать все имущество.

Сообщник бывшего президента признан виновным в пособничестве (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины), однако суд освободил его от наказания из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Учитывая, что все обвиняемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство (in absentia). Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что это третий приговор Януковичу в Украине. Ранее его осудили на 13 лет за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины и на 15 лет за организацию незаконной переправки лиц через границу.

Также мы рассказывали, что Янукович проиграл десятилетнюю судебную борьбу за снятие санкций, введенных против него Евросоюзом.