Виктор Янукович, который уже давно не появлялся в СМИ, сегодня заявил, что в бытность президентом Украины ставил целью вступление в ЕС, но был категорически против членства страны в НАТО.

Об это он заявил в интервью российским СМИ.

Янукович согласился со словами президента РФ Владимира Путина, который на саммите ШОС заявил, что одной из причин вторжения РФ 2022 года стали "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

"Это путь в никуда, это катастрофа и прямая дорога к гражданской войне", – заявил Янукович.

При этом он сказал, что европейские лидеры "вели себя некорректно" в процессе переговоров с Украиной.

Напомним, недавно в Украине суд дал Януковичу 15 лет за вылет на вертолёте в Россию в 2014 году. Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО. Полет совершался вне пункта пропуска через государственную границу. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота вооруженных сил России из окрестности села Урзуф Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в Ейске. Пробыв там определенное время, они улетели в Анапу, а оттуда на предоставленном россиянами военно-транспортном самолете направились в военный аэродром "Гвардейское" на территории Крыма. В дальнейшем экс-президент принял решение окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, он "подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию". Из Крыма Януковича вывозили морским путем российские военные.

Тем временем сын Януковича получил российское гражданство и занимается бизнесом в РФ.