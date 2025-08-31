На Венецианском кинофестивале показали фильм о российском лидере Владимире Путине - "Кремлевский волшебник", роль которого исполнил британский актер Джуд Лоу.

Как пишет DW, фильм французского режиссёра Оливье Ассаяса выстроен вокруг вымышленного персонажа - Вадима Баранова, экс-помощника Путина.

Действие начинается в 2019 году. Американский журналист, автор книги о "падении демократии в России", благодаря случайному интернет-общению о романе Евгения Замятина "Мы" получает возможность встретиться с Барановым.

Когда-то он был главным помощником Владимира Путина и одним из ключевых фигур в российской политике. В начале 1990-х Баранов работал телевизионным продюсером, после знакомства с Борисом Березовским вошёл в круг приближённых и оказался рядом с будущим президентом. Именно Баранов, а не Березовский, становится доверенным лицом Путина, создаёт его публичный образ и консультирует по важнейшим вопросам.

В фильме показаны события конца 1990-х и начала 2000-х. Зрителю напоминают о взрывах жилых домов 1999 года, катастрофе подлодки "Курск", акции Pussy Riot, а также мельком о противостоянии Путина с олигархами. В кадре появляются и такие реальные фигуры, как Эдуард Лимонов и лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов.

Параллельно с историей возвышения Путина развивается личная драма Баранова. Он наблюдает, как президент устраняет конкурентов и всё жёстче концентрирует власть. Для придания персонажу человеческого измерения введена любовная линия: роман Баранова с певицей Ксенией, начавшийся в 1990-е и возобновившийся спустя годы.

Образ Путина, как пишет DW, в фильме предельно схематичен: он строг, лишён чувства юмора, в быту заказывает кашу и сам жарит мясо на барбекю. Между ним и Барановым нет личной привязанности - их диалоги сводятся лишь к обсуждению политики.

Таким образом, сюжет "Кремлевского волшебника" представляет собой череду эпизодов российской истории последних десятилетий, преломлённых через призму судьбы главного героя - Вадима Баранова, "серого кардинала", оказавшегося рядом с Путиным в ключевые моменты его становления.

Кадры из фильма "Кремлевский волшебник"

Ранее мы писали, что фильм "Кремлевский волшебник" сняли по одноимённой книге писателя Джулиано да Эмполи. Она вышла в 2022 году и вошла в список лучших книг года по версии американского издания Bloomberg.

Напомним, в прошлом году на Венецианском кинофестивале показали фильм о российских солдатах. Украина выразила протест.