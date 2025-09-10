Виктор Янукович проиграл десятилетнюю судебную борьбу за снятие санкций, введенных против него Евросоюзом.

Об этом сообщает газета Politico.

Янукович просил высший суд ЕС отменить меры против него на том основании, что блок ввел санкции, хотя против него не было возбуждено уголовное дело в Украине и не было "никаких конкретных доказательств".

Однако в среду Суд общей юрисдикции, являющийся частью Суда Европейского союза, отклонил его иск, вынеся решение, критикующее его пребывание на посту президента Украины.

Действия Януковича на посту главы украинского государства "явно способствовали дестабилизации" страны, и ЕС поступил правильно, включив его в свой санкционный список в соответствии со своими правовыми критериями, заявил суд в своем 18-страничном решении.

Напомним, в конце 2023 года Европейский суд юстиции постановил снять санкции Евросоюза с Януковича и его сына. Европейский суд вынес на тот момент пять решений об отмене санкций и признанию их необоснованными, при этом ни одна страна не установила наличие похищенных политиком средств из бюджета Украины, на основании присвоения которых были введены персональные санкции.

Ранее мы сообщали, что весной в Украине суд дал Януковичу 15 лет за вылет на вертолёте в Россию в 2014 году. Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.