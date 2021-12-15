В среду, 15 декабря, в Киеве прошло очередное плановое заседание Кабинета министров Украины под председательством премьера Дениса Шмыгаля.

В числе прочих документов министры одобрили и утвердили проект указа президента Украины Владимира Зеленского об учреждении в стране еще одной памятной даты - Дня людей с историей рака.

Этот памятный День в честь онкологических больных будут отмечать в нашей стране ежегодно в первое воскресенье июня.

Как говорится в пояснительной записке, такое решение "принято с целью чествования самоотверженной борьбы людей, больных раком, их силы воли и героической тяги к жизни".

Ожидается, что действенная реализация решения будет направлена на активизацию деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваемости онкологическими заболеваниями, привлечение внимания государства и общества к проблемам людей, которые живут с историей рака и сражаются с грозной болезнью.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве Украины дали украинцам семь советов, как снизить риск онкологических заболеваний.

Также мы рассказывали, что именно доктор Комаровский рассказал о связи питания и онкологии.