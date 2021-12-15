На своем заседании 15 декабря члены правительства приняли решение, которое затронет интересы тысяч украинских семей. Кабмин сворачивает услугу "Муниципальная няня". Напомним: она появилась еще при премьере Гройсмане и анонсировалась как услуга для родителей, которые не хотят сидеть в декретном отпуске. Украинские семьи могли поручить уход за ребенком до трех лет няне и получить компенсацию стоимости ее услуг (полностью или частично).

Сегодня же Кабмин внес изменения в порядок возмещения стоимости услуги "Муниципальная няня" и нововведений несколько.

Во-первых, услуга теперь будет доступна далеко не всем. Ее оставили только для семей, дети которых нуждаются в особом уходе (имеют тяжелые заболевания), если у родителей группа инвалидности или няня нужна для двоих и больше детей.

Компенсацию услуг няни при этом не меняли - она составляет прожиточный минимум для ребенка до 6 лет, а для детей, нуждающихся в особом уходе - два прожиточных минимума.

Во-вторых, прописали более жесткие требования к документам. Договор с няней будут регистрировать в специальной электронной базе данных, в нем обязательно должна указываться стоимость услуг няни. Если пакет документов неполный, в компенсации могут отказать, но заявители имеют право в течение пяти рабочих дней донести недостающие бумаги.

Цель сужения программы очевидна - экономия бюджетных денег, о чем прямо говорится в пояснительной записке. Правда, сумма ожидаемой экономии не указана. На сегодня услугой "Муниципальная няня" пользуется почти 6,3 тысячи семей, на компенсации которым в бюджете на этот год заложено около 332 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин предложил наказывать железнодорожных мародеров двухлетними исправительными работами.