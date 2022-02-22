Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о том, как далеко готовы зайти российские войска после признания независимости "ЛДНР".

Об этом он заявил вечернем выступлении во вторник, 22 февраля, перед журналистами.

"Во-первых, я не сказал, что наши войска вот сейчас прямо пойдут туда после нашей с вами встречи здесь. Второе: предсказывать какую конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин, отвечая на вопрос о планах российских войск на Донбассе.

Напомним, вчера о введении российских военных в "ЛДНР" писали телеграмм-каналы, а сегодня подтвердил один из депутатов парламента "ДНР". По его словам, российская армия уже пересекла границу "ЛДНР" и сейчас "заняла свои позиции на севере и на западе".

Помимо этого, главный спикер "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Россия может обеспечить безопасность "республик", в том числе и воздушного пространства, не вводя свои силы на их территорию.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о том, что ночью в "ЛДНР" были введены российские военные. Он не подтвердил эти сообщения. В МИД РФ фактически также опровергли, что российские войска уже вошли в "ЛДНР". Более того, говорят, что пока и не собираются.

Олеся Медведева в новом выпуске видеоблога "ЯсноПонятно" объясняла, что означает признание Россией "ЛДНР".