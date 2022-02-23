"Главы" "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении "военной агрессии со стороны Вооруженных сил Украины" для избежания жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Обращения опубликовал ТАСС.

В начале обращений Пушилин и Пасечник выразили Путину признательность за признание независимости "республик".

Затем в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди населения на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "республиками" их "главы" попросили президента России оказать помощь в отражении агрессии ВСУ.

В обращениях также сказано, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане "республик" вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. В "ЛНР" и "ДНР" происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения, в том числе детей.

Кроме того, как написано в обращениях, украинские власти наращивают военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируются на силовое решение конфликта.

"Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", - говорится в обращениях на имя Путина, после чего главу Кремля призывают оказать военную помощь.

Между тем вчера Путин заявил, что не говорил о том, что российские войска пойдут на Донбасс "прямо сейчас".

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