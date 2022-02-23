До конца нынешней недели в зону проведения операции Объединенных сил Украины будут направлены дополнительные силы полиции для обеспечения правопорядка.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Что касается ситуации на востоке нашего государства. Полицейские также несут службу в усиленном варианте, часть полицейских входит в силы и средства ООС. Принято решение руководством Нацполиции усилить дополнительными силами", - сказал он.

Кроме того, со среды, 23 февраля, сотрудники Национальной полиции Украины начинают проверку объектов критической инфраструктуры в стране. Более сотни таких объектов правоохранители собираются взять под охрану.

Напомним, что сегодня в пяти регионах Украины могут ввести чрезвычайное положение. Это может коснутся Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей, а также Киева.

Также мы сообщали, что в Украине начался призыв в ВСУ резервистов от 18 до 60 лет.

В понедельник, 21 февраля, Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого появились данные об усилении обстрелов на Донбассе, "ЛДНР" заявляют о гибели гражданских, а ВСУ - о применении противником "Градов".

О том, что еще говорит Зе и Запад после признания "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".