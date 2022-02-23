Со среды, 23 февраля, сотрудники Национальной полиции Украины начинают проверку объектов критической инфраструктуры в стране. Более сотни таких объектов правоохранители возьмут под охрану. Планируется задействовать более 600 полицейских.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"С сегодняшнего дня мы проверяем, в том числе объекты энергетической инфраструктуры, и более ста таких объектов мы будем брать под охрану. Часть из которых уже взята под охрану", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что в ближайшее время Украина будет отключена от энергосистемы Беларуси и Российской Федерации. Таким образом Нацполиция будет готова к возможным диверсийным атакам, добавил Фацевич.

"Это будет временно, на время отключения, а дальше уже будем принимать решения и брать под постоянную охрану такие объекты", - сказал он.

Напомним, с 24 по 26 февраля включительно (то есть, три дня) наша энергосистема будет работать в автономном режиме, отключившись Объединенной энергосистемы с Россией и Беларусью.

30 января в Украине впервые запустили в работу все 15 энергоблоков АЭС, которые ранее отключались в аварийном режиме. Как мы писали ранее, не исключено, что запуск всех 15 блоков связан и с готовящимся тестированием нашей энергосистемы в рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосистемой.

"Страна" ранее подробно рассказывала, почему Украина отключается от энергосистемы с Беларусью и Россией и к чему это приведет.