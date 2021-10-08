Украина в 2023 году отсоединится от общей энергетической системы с Россией и присоединится к европейской энергосистеме.

Об этом заявив глава Министерства энергетики Герман Галущенко в ходе выступления в зале Верховной Рады.

"Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России", - сказал Галущенко, отвечая на вопрос одного из парламентариев.

По его словам, текущей зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.

До конца следующего года будет параллельно функционировать с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии - Ред.), а в 2023 начнет с ней работать синхронно. Таким образом, добавил министр, это будет означать полное отсоединения от общей энергосистемы с Россией.

"Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики, - сказал министр.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле усматривают потенциал для наращивания транзита газа в Европу в том числе и в обход Украины.

Кроме того, сообщалось, что Украина начала отбирать газ из своих подземных хранилищ.

Между тем, после рекордных показателей цена газа в Европе рухнула ниже 1 000 долларов.