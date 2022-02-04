Министерство энергетики Беларуси назвало сроки, когда Украина временно отключится от объединённой энергосистемы России и республики, что ранее уже анонсировалось. Это произойдёт 24-26 февраля.

Пост об отключении появился 4 февраля в Телеграм-канале ведомства.

В Минэнерго заверили, что решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи не повлияет на работу энергосистемы Беларуси.

"В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года", - говорится в записи.

Также в министерстве напомнили, что в апреле 2021 года Беларусь успешно провела испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Канал отметил, что сейчас идет активный импорт электроэнергии из Беларуси.

"Именно он обеспечивает стабильность функционирования украинской энергосистемы в условиях дефицита энергоресурсов. Три дня в феврале такой подпорки не будет", - написала "Политика Страны".

Как сообщала "Страна", 30 января в Украине впервые запустили в работу все 15 энергоблоков АЭС.

Мы разбирались, с какой целью это было сделано и что в целом происходит в отрасли.