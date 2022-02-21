В штабе Операции объединенных сил (ООС) после обвинения "ЛНР" в массированном артобстреле в свою очередь заявили в ответ, что это стреляют сами силы "ЛНР" с целью "повесить" обстрел на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС в воскресенье, 20 февраля.

"Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска... Подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией", - говорится в сообщении.

Напомним, что в "ЛНР" обвинили ВСУ в массированном обстреле по всей линии фронта.

Кроме того, в воскресенье, 20 февраля, штаб ООС сообщил о 30 обстрелах на Донбассе и обвинил противника в провокациях.

Ранее мы писали, что "Народная милиция ДНР" в субботу, 19 февраля, обнародовала "план наступления ВСУ на Донбассе". По этому плану ВСУ должны выйти к границе с Россией в течение двух дней.

При этом в России ожидают "наступление ВСУ на Донбассе" в сторону Луганска и Донецка в ночь на понедельник, 21 февраля.

Украина отрицает планы по наступлению на Донбассе.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".