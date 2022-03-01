Журналист CNN Мэттью Ченс заявил, что пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским в его бункере.

Об этом Ченс написал 1 марта в своем Twitter-аккаунте.

По словам журналиста, он поговорил с Зеленским, пока Российская Федерация "готовится атаковать Киев".

"Пока Россия готовится атаковать Киев, я поговорил с президентом Украины Зеленским в его бункере", – говорится в публикации журналиста.

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