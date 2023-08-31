Посол Франции не послушался. Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск из страны
Мятежники в Нигере требуют вывода французских войск из страны до 3 сентября.
Об этом сообщает Sky News Arabia.
Перед этим военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, но посол отказался уезжать и не стал встречаться с новыми властями страны, считая военный переворот незаконным.
Как мы сообщали, хунта Нигера объявила об отмене военных соглашений с Францией.
"Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам", — говорится в сообщении.
Таким образом, французские войска на территории этой страны теперь считаются оккупационными.
Мы также сообщали, что страны Западной Африки готовят авиацию для военных операций в Нигере.
"Подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере наблюдается на военных аэродромах стран ЭКОВАС. Замечено активное передвижение военной авиации на территории аэродромов", — говорится в сообщении телеканала Al Arabiya.
Вместе с этим в Нигере мятежники приводят армию страны в состояние максимальной готовности.
"С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", — заявил назначенный мятежниками начальник генштаба Нигера Мусса Салау.