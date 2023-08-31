Мятежники в Нигере требуют вывода французских войск из страны до 3 сентября.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

Перед этим военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, но посол отказался уезжать и не стал встречаться с новыми властями страны, считая военный переворот незаконным.

Как мы сообщали, хунта Нигера объявила об отмене военных соглашений с Францией.

"Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам", — говорится в сообщении.

Таким образом, французские войска на территории этой страны теперь считаются оккупационными.

Мы также сообщали, что страны Западной Африки готовят авиацию для военных операций в Нигере.

"Подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере наблюдается на военных аэродромах стран ЭКОВАС. Замечено активное передвижение военной авиации на территории аэродромов", — говорится в сообщении телеканала Al Arabiya.

Вместе с этим в Нигере мятежники приводят армию страны в состояние максимальной готовности.

"С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", — заявил назначенный мятежниками начальник генштаба Нигера Мусса Салау.