Прием представителей США в Париже был обнадеживающим, президент США Дональд Трамп настроен на скорейшее завершение войны.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, комментируя разговор госсекретаря Марко Рубио с Сергеем Лавровым и встречи в столице Франции.

"Госсекретарь передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась. Мы представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира. Обнадеживающий прием в Париже американской делегации показывает, что мир возможен, если все стороны обязуются достичь соглашения", - сказала Брюс.

Мы сообщали о переговорах Лаврова и Рубио.

Подробно о том, что значат сегодняшние переговоры в Париже, мы писали в отдельном материале.