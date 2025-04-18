США хотят обеспечить прекращение огня в Украине в течение нескольких недель - Bloomberg
США хотят обеспечить полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель и ожидают в ближайшее время "значительного прогресса" по этому вопросу.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом вчерашних переговоров по Украине в Париже.
Такие планы на этих переговорах вчера озвучили американцы представителям Европы.
"Обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру", - пишет агентство.
"Официальные лица США указали, что они ожидают значительного прогресса в ближайшее время", - добавляют источники Bloomberg.
Напомним, вчера в Париже прошла встреча украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком с представителями США и Европы.
А президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по поводу предложения о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.
Итоги вчерашних переговоров по Украине в Париже мы анализировали в отдельном материале.