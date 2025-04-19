Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявляет, что на всех направлениях российские войска продолжают вести огонь, как и раньше.

Соответствующую публикацию глава ЦПД Андрей Коваленко разместил в своём телеграм-канале.

Российские военные паблики в свою очередь пишут, что украинские военные не прекращают атаки, а армия РФ пока соблюдает перемирие, что глава РФ Владимир Путин объявил с 18:00 сегодняшнего дня в связи с праздником Пасхи.

Киев не отдавал официального встречного приказа об остановке огня. Президент Украины Владимир Зеленский же фактически отверг предложение Путина.

При этом министерство обороны РФ заявило, что российские войска будут соблюдать перемирие только в случае, если его будут соблюдать ВСУ. То есть фактически перемирие действовать не начало.

Ранее "Страна" поясняла, что значит пасхальное перемирие, которое объявил Путин.

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