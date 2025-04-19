Украинская власть не смогла найти правильный ответ на заявление главы РФ Владимира Путина, отказавшись от перемирия по случаю праздника Пасхи.

Такое мнение высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович у себя в соцсетях.

"Насколько жалким является режим Зеленского отлично видно в его реакции на пасхальное перемирие, предложенное Путиным. Не смог отработать простенькую провокацию. Надо было объявить симметричный приказ о прекращении огня – только дать чуть большие (хотя бы на несколько часов) временные рамки. А уж затем: ввиду несоблюдения противником условий прекращения огня и многочисленными провокациями с его стороны... И фото-, видеодоказательства", – написал экс-чиновник Банковой.

Теперь же, по мнению Арестовича, "весь мир получил наглядную демонстрацию: "зеленый царёк против прекращения огня – даже на Пасху".

Напомним, сегодня Путин объявил о пасхальном перемирии.

В ЦПД при СНБО уже заявили, что РФ не соблюдает объявленное Путиным пасхальное перемирие.

Также мы рассказывали, что пишут западные СМИ о пасхальном перемирии, объявленном Кремлем.