По состоянию на утро субботы, 20 ноября, в Украине подтвердились 18 250 новых случаев заболевания. То есть второй день показатели заражения понемногу снижаются.

Например, 19 ноября подтвердились 20 050 случаев заболевания, 18 ноября - 20 591. То есть показатели новых случаев снизились на 8,9%.

Летальных случаев стало меньше на 8,4%. За последние сутки умерли 664 человека.

Выздоровели от коронавируса за прошлые сутки 21 979 человек. Госпитализировать пришлось 3 594 пациента, что на 1,1% меньше, чем было днем ранее.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 322 308 случаев заболевания коронавирусом. Из них летальных случаев – 80 895 пациентов.

Напомним, 19 ноября в МОЗ сообщали, что коронавирусом заразились 20 050 человек. Среди новых пациентов - 1 555 детей и 331 медик. В больницы в течение суток попали 3 637 человек. Выздоровели 22 304 пациента с ковидом, умерли 725 человек.

Также мы сообщали, что в Национальной академии наук Украины прогнозируют, что нынешняя волна коронавируса спадет к январю. Кроме того, к концу года общее число жертв Covid-19 среди украинцев за все время эпидемии достигнет ста тысяч.

Кроме того, мы писали, что МОЗ Украины изменил стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом для снижения их смертности.