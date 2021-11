Аудокнигу экс-президента США Барака Обамы "Promised Land" ("Земля обетованная") номинировали на премию "Грэмми" 2022 года в категории "Лучший разговорный альбом".

Об этом сообщает портал Yahoo.

В этой категории вырисовывается довольно серьезное противостояние. В список номинантов кроме Обамы также попали популярные в США стендап-комик Дэйв Чаппель, поэт-перформер Джей Айви, а также актеры Левар Бертон и Дон Чидл. Что примечательно, все пятеро чернокожие.

Обаму уже выдвигали на "Грэмми" в той же категории в 2006 и 2008 годах. "Земля обетованная" - первая часть запланированных двухтомных мемуаров, отражающих период президентства до убийства Усамы бен Ладена в 2011 году.

9 октября 2009 года тогда только проводивший свой первый год на посту президента США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира с формулировкой "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми".



Чаппель является трехкратным обладателем "Грэмми". Его номинировали с комедийным спектаклем 2020 года "8:46" о насилии в отношении афроамериканцев, созданным совместно с Амиром Сулейманом. Спектакль длится всего 27 минут. У Чаппеля несколько подмочена репутация, так как в другом своем шоу для Netflix он жестко проехался по трансгендерам, что даже спровоцировало демонстрацию перед офисом компании.

Бертон номинирован на аудиокнигу - свой дебютный фантастический роман "Aftermath" ("Отголосок"), а Чидл - за исполнение аудиокниги "Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis" ("Продолжай: размышления для нового поколения от Джона Льюиса"), Джей Айви - за фильм "Catching Dreams: Live at Fort Knox Chicago" ("Ловить мечты: жизнь в Форт-Ноксе, Чикаго").

В прошлом году "Страна" сообщала, что бумажный вариант мемуаров Обамы побил рекорды в первый день продаж.

Также мы рассказывали, что права на издание мемуаров Обама оценил в гигантскую для книги сумму $60 млн.