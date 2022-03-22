Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Америки вводят санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств, как в самом Китае, так и за его пределами, "в том числе в США".

Об этом Энтони Блинкен заявил в понедельник, 21 марта, пишет ТАСС.

"Сегодняшние меры накладывают визовые ограничения на официальных лиц КНР, которые считаются причастными к или ответственными за политику или действия, направленные на подавление верующих и последователей духовных практик, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, лидеров гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за его пределами", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа также заявил о готовности США и далее "использовать дипломатические и экономические меры".

Блинкен обвинил Пекин в преследованиях уйгурских активистов, назвав "геноцидом и преступлением против человечности" политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Кроме того, глава Госдепартамента заявил о нарушении властями КНР основных свобод в Гонконге и репрессиях в Тибете.

"Мы продолжим работу с международным сообществом в целях привлечения к ответственности чиновников КНР, ответственных за зверства и нарушения прав человека и злоупотребления, где бы они не происходили", - подытожил Блинкен.

Напомним, в Китае уверены, что противоречия между КНР и США не должны отражаться на мировой экономике и энергетике.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай не готов уступить требованиям США по поводу взаимодействия с Россией и ситуации в Украине.