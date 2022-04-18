Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которую считают пророссийской, решила изложить свою позицию по отношениям с Россией.

Заявление она сделала в эфире "France Blue".

Она сосчитает, что Европа должна наладить отношения с РФ, чтоб не допустить союза Москвы и Китая.

"Я считаю, что Россия - великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно вступила в союз с Китаем. Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой – это важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны. Представьте: самая большая страна в мире объединится со страной с самым большим населением. Первый производитель сырья в мире, Россия, с первым мировым заводом, Китаем, чтобы создать, допустим, первую военную силу в мире. Я думаю, что это большая опасность. Поэтому нужно дипломатическими мерами, пока война не закончится, пока соглашение не подписано, избегать этого слияния, которое рискует стать большой опасностью XXI века для нас", - заявила Ле Пен.

Ранее Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести Францию из командных структур НАТО и снова заявила, что считает Крым российским.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.