Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией".

Пекин и власти островного государства ранее подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

"У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге", - заявил Моррисон.

По словам вице-премьера Австралии Барнаби Джойса, создание китайской базы будет расцениваться Канберрой как "тактика запугивания".

Ранее мы писали, что Австралия, Британия и США объявили о совместной разработке гиперзвукового оружия.

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Кроме того, мы информировали, что в Пентагоне опасаются, что КНР и РФ изменят мировой порядок, опираясь на свой военный потенциал.

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