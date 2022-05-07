Немецкая компания CPR GmbH, которая является крупнейшим в Европе производителем презервативов, изготавливающим "резиновые изделия" марки "Vizit", объявила о банкротстве. Оно связано с антироссийскими санкциями, введенными Западом.

Об этом сообщил немецкий еженедельный журнал деловых новостей Wirtschaftswoche (WiWo).

Как рассказала изданию временная управляющая компании, адвокат Карина Шварц, санкции стали одной из ключевых причин банкротства компании CPR GmbH. В последнее время примерно четверть оборота компании (а это 210 миллионов презервативов в год) приходилась на продажи в Россию - и после ограничений она его потеряла.

Таким образом, банкротство CPR стало одним из первых корпоративных банкротств в Германии, напрямую связанных с санкциями против России. Между тем основанная в 1987 году в Нижней Саксонии компания буквально в прошлом году заявляла о росте прибыли и развитии своих брендов.

На Западе все чаще говорят, что антироссийские санкции ударят по тем, кто их вводит. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции приведут к росту цен.

А в Словакии считают, что нефтяное эмбарго России уничтожит экономику Европы.