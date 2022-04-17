Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что банкротство России - всего лишь вопрос времени.

Об этом она сказала в интервью изданию Bild.

"Санкции с каждой неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт в Россию рухнул на 70 процентов. 700 российских самолетов лишились лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", - пояснила фон дер Ляйен.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом.

Такими словами Песков ответил на вопрос журналиста в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", сможет ли РФ - в отличие от СССР - выдержать конфронтацию с Западом, пишет ТАСС.

"Мы - можем", - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее мы писали, что рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что выплаты по евробондам в рублях, которые начала осуществлять Россия, могут быть приравнены к дефолту.

Также "Страна" сообщала, что в России говорят, что у страны не будет дефолта.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.