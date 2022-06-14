США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для транспортировки пшеницы. Об этом рассказал президент США Джо Байден в ходе выступления в Филадельфии.

Он сказал, что доставка по железной дороге осложняется из-за разницы в ширине железнодорожной колеи в Украине и в Европейском союзе. Для решения этой проблемы планируется создать временные зернохранилища.

"Мы собираемся построить временные хранилища на границах Украины, включая Польшу", - заявил Байден.

Он сказал, что реализация этой задумки потребует времени, а строить хранилища будут, чтобы отправлять пшеницу в Европу и по всему миру. Байден заявил, что на Украине находится 20 миллионов тонн зерна.

Ранее "Страна" писала, как на фоне угрозы продовольственного кризиса у Байдена произошел раскол по поводу санкций против Беларуси.

Также Байден признал, что инфляция и рост цен на бензин в США связаны с помощью Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.