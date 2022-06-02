Индия частично сняла запрет на экспорт пшеницы
Индия разрешила отгрузку пшеницы в объеме 469 202 тонны после запрета большей части экспорта в мае из-за резкого роста мировых цен и ради продовольственной безопасности внутри страны.
Однако не менее 1,7 миллиона тонн до сих пор остаются в индийских портах и могут быть повреждены надвигающимися муссонными дождями, передает Reuters.
По словам высокопоставленного чиновника, одобрены поставки в Бангладеш, Филиппины, Танзанию и Малайзию. Также он добавил, что запрет сократил экспорт индийской пшеницы до 1,13 млн тонн в мае с рекордных 1,46 млн тонн в апреле.
Но даже после отправки определенного количества пшеницы в разных портах осталось не менее 1,7 млн тонн, сообщили три дилера из глобальных торговых фирм.
При этом Индия получила запросы на поставку более 1,5 млн тонн пшеницы из нескольких стран, которые сталкиваются с ее нехваткой.
Напомним, в мире резко рекордно выросли цены на зерно из-за аномальной жары в Индии. Как сообщалось, в Индии не спадает аномальная жара до +47, которая убивает урожай дефицитного зерна.
Между тем, украинские порты заблокированы. В них находятся 1,5 млн тонн зерна, всего из страны надо вывезти 20 млн тонн.
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