Индия разрешила отгрузку пшеницы в объеме 469 202 тонны после запрета большей части экспорта в мае из-за резкого роста мировых цен и ради продовольственной безопасности внутри страны.

Однако не менее 1,7 миллиона тонн до сих пор остаются в индийских портах и могут быть повреждены надвигающимися муссонными дождями, передает Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника, одобрены поставки в Бангладеш, Филиппины, Танзанию и Малайзию. Также он добавил, что запрет сократил экспорт индийской пшеницы до 1,13 млн тонн в мае с рекордных 1,46 млн тонн в апреле.

Но даже после отправки определенного количества пшеницы в разных портах осталось не менее 1,7 млн ​​тонн, сообщили три дилера из глобальных торговых фирм.

При этом Индия получила запросы на поставку более 1,5 млн тонн пшеницы из нескольких стран, которые сталкиваются с ее нехваткой.

Напомним, в мире резко рекордно выросли цены на зерно из-за аномальной жары в Индии. Как сообщалось, в Индии не спадает аномальная жара до +47, которая убивает урожай дефицитного зерна.

Между тем, украинские порты заблокированы. В них находятся 1,5 млн тонн зерна, всего из страны надо вывезти 20 млн тонн.

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