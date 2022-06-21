69% украинцев уверены, что в ближайшие 5 лет лет Украина станет членом Евросоюза. О том, что наша страна никогда не вступит в ЕС, заявляют всего 7% ее жителей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Социологи 18-19 июня опросили 1200 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Выяснилось, что 40% опрошенных уверены, что вступление Украинцев в ЕС - перспектива ближайших 1-2 лет, еще 29% называют срок в пять лет.

14% респондентов верят, что Украина будет в Евросоюзе через 5-10 лет, а 3% считают, что через 10-20 лет.

Не верят в членство Украины в ЕС лишь 7%.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС с условиями.

Как сообщило Bloomberg, все 27 государств-членов Европейского Союза собираются официально поддержать предоставление Украине статуса кандидата. Это должно произойти на нынешней неделе после встречи послов ЕС.

"Страна" разбиралась, что означает статус кандидата в члены ЕС, который могут дать Украине.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.