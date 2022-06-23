В США подтвердили новый пакет военной помощи Украине, о чем ранее сообщали СМИ. В него войдут РСЗО Himars, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.

Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена.

Общая стоимость вооружения - 450 миллионов долларов.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что в него войдут:

4 реактивных системы залпового огня HIMARS,

18 катеров,

36 тысячи артиллерийских снарядов,

1,2 тысячи гранатометов,

2 тысячи пулеметов.

Отметим, что первая партия РСЗО HIMARS уже прибыла в Украину, о чем сообщил министр обороны Алексей Резников.

А вот поставки вооружения из США по ленд-лизу еще не начались.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.