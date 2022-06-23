В США объявили новый пакет военной помощи Украине на $450 млн, куда вошли РСЗО, катера и боеприпасы
В США подтвердили новый пакет военной помощи Украине, о чем ранее сообщали СМИ. В него войдут РСЗО Himars, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.
Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена.
Общая стоимость вооружения - 450 миллионов долларов.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что в него войдут:
- 4 реактивных системы залпового огня HIMARS,
- 18 катеров,
- 36 тысячи артиллерийских снарядов,
- 1,2 тысячи гранатометов,
- 2 тысячи пулеметов.
Отметим, что первая партия РСЗО HIMARS уже прибыла в Украину, о чем сообщил министр обороны Алексей Резников.
А вот поставки вооружения из США по ленд-лизу еще не начались.
Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
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