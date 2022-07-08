Травести-дива Монро призналась, что подлежит призыву, так как по документам она является мужчиной.

Об этом сама травести-дива призналась в своем интервью в YouTube-программе "Это никто не будет смотреть".

При этом знаменитость уверена, что не пройдет в случае призыва, медицинскую комиссию в военкомате.

"Во-первых, меня не возьмут по медицинским показателям. Я пойду дальше, на медкомиссию, и будет осмотр у психиатра. С диагнозом "трансгендерность" в армию не берут. Я не обращалась к психиатру для получения справки о трансгендерности", - объяснила Монро, почему она считает, что не будет мобилизована.

Напомним, что украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. "Страна" в своем материале разбиралась, что это значит и будут ли женщин, которые стали на воинский учет в соответствии с профессией, выпускать за границу и как это повлияет на дальнейшее развитие ситуации?

Кроме того, мы рассказывали, почему в Украине хотят закрепить законом запрет на выезд мужчин за границу, будет ли послабление для отдельных категорий мужчин по профессии.