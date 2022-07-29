В ЕК ответили по поводу виз для россиян. Фото: 5 канал

Еврокомиссия заявила о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам.

Об этом говорится в ответе представителя Еврокомиссии на запрос финской газеты Helsingin Sanomat.

Правила Евросоюза не разрешают полностью прекратить выдачу виз россиянам: всегда есть группы людей, которым визы должны предоставляться, заявила Еврокомиссия.

Она подчеркнула, что санкции ЕС против России не направлены против обычных россиян, а решения по визам каждое государство - член ЕС принимает самостоятельно.

При этом Еврокомиссия отказалась комментировать, поднимался ли вопрос полного запрета на выдачу виз во время обсуждения санкций против России.

Скриншот с сайта Helsingin Sanomat

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев заявил, что страны Евросоюза не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают войну, и включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы.

"Страна" рассказывала, что с 1 июля 2022 года россияне, желающие получить украинские визы, могут оформить их через визовые центры VFS Global в восьми городах России. Заявления на визу будут принимать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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