Еврокомиссия заявила о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам.

Об этом говорится в ответе представителя Еврокомиссии на запрос финской газеты Helsingin Sanomat.

Правила Евросоюза не разрешают полностью прекратить выдачу виз россиянам: всегда есть группы людей, которым визы должны предоставляться, заявила Еврокомиссия.

Она подчеркнула, что санкции ЕС против России не направлены против обычных россиян, а решения по визам каждое государство - член ЕС принимает самостоятельно.

При этом Еврокомиссия отказалась комментировать, поднимался ли вопрос полного запрета на выдачу виз во время обсуждения санкций против России.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев заявил, что страны Евросоюза не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают войну, и включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы.

"Страна" рассказывала, что с 1 июля 2022 года россияне, желающие получить украинские визы, могут оформить их через визовые центры VFS Global в восьми городах России. Заявления на визу будут принимать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.