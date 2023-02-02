В Киеве за мошенничество будут судить руководителя аппарата Бориспольского районной военной администрации Киевской области, который за 80 тыс. долларов обещал "договориться" с СБУ.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, руководитель аппарата Бориспольской РВА Киевской области пообещал директору коммерческой структуры за денежное вознаграждение "договориться" с сотрудниками СБУ о непринятии ими мер по наложению ареста на имущество и активы предприятия.

Свои услуги руководитель аппарата оценил в 80 тысяч долларов. В случае несогласия уплатить эти средства, чиновник угрожал предпринимателю блокированием работы его фирмы из-за ареста имущества и активов.

Однако 28 ноября прошлого года чиновника задержали при получении денежных средств.

Ранее мы писали, что НАБУ и САП задержали "на горячем" на взятке в 50 тысяч долларов мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета.

Также СБУ сообщила о задержании замглавы Одесской ОВА, который предлагал за взятку помочь избежать уголовной ответственности. Позже Олега Муратова, которого подозревают в получении крупной взятки, уволили с должности замглавы Одесской ОВА.